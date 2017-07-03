Генпрокурор Украины пообещал обеспечить Януковичу "достаточную охрану"

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Генпрокурор Украины пообещал обеспечить Януковичу "достаточную охрану"

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Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Ранее суд разрешил заочную процедуру рассмотрения дела экс-президента, которого обвиняют в госизмене.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал обеспечить достаточную охрану экс-президенту Виктору Януковичу в случае, если он решит приехать в страну для участия в суде.

— Я настаиваю, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу, даже когда мы подозреваем его в таком тяжком преступлении. В момент, когда он захочет появиться на Украине, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал на суде, — сказал Луценко в интервью Пятому каналу.

Напомним, в конце июня Оболонский районный суд Киева решил заочно рассмотреть дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Экс-лидера страны обвиняют в государственной измене.

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