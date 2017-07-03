В Госавтоинспекции рекомендуют перевозить детей старше семи лет в автокреслах

Если маленький пассажир "вырос" из автокресла или возникают трудности с его транспортировкой в связи с болезнью, вместо устройства можно использовать ремни безопасности.

Госавтоинспекция обратилась к водителям автомобилей с рекомендацией перевозить детей в специальных удерживающих устройствах даже по достижении ими семилетнего возраста. Об этом говорится на сайте МВД.

Напомним, в соответствии с внесёнными поправками в ПДД РФ, дети от семи до 11 лет, находясь на заднем сиденье автомобиля, могут использовать только ремни безопасности. Однако в целях безопасности ведомство всё же советует использовать автокресла.

— Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция всё же рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста, — говорится в сообщении.

При этом в ГИБДД отметили, оправданным будет использовать только ремни безопасности, если ребёнок "перерос" автокресло, а также если речь идёт о перевозке ребёнка-инвалида, больного ребёнка в лечебное учреждение, перевозке ребёнка попутным транспортом в удалённых районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях.

— Необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств, — отметили в Госавтоинспекции.