Трамп пообещал помочь малышу, которого суд постановил отключить от аппарата ИВЛ

Ранее Высокий суд разрешил британским врачам прекратить поддерживать жизнь десятимесячного малыша, страдающего редким генетическим заболеванием.

Члены Администрации президента США связались с родителями 10-месячного Чарли Гарда из Великобритании, который по решению суда может быть отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщила представительница Белого дома Хелен Ферр.

— Хотя сам президент не разговаривал с семьёй, так как не хочет оказывать на них какое-либо давление, члены администрации разговаривали с семьёй по телефону при поддержке британского правительства, — заявила она.

Ранее Лайф сообщал, что Чарли Гард страдает редким генетическим заболеванием. По словам британских врачей, мозг 10-месячного малыша серьёзно повреждён и шансов на выздоровление нет, поэтому мальчика необходимо отключить от систем жизнеобеспечения. Позже специалисты из США предложили родителям мальчика пройти экспериментальную терапию для ребёнка, те согласились.

Но надежды семьи были разрушены, когда Высокий суд Великобритании встал на сторону лондонских докторов, постановив, что дальнейшее лечение продолжит причинять Чарли серьёзные страдания.

Об истории маленького британца узнал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. О готовности помочь Чарли он написал в своём "твиттере".

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2017 г.

— Мы будем рады помочь маленькому Чарли Гарду в соотвествии с нашими британскими друзьями и папой римским, — говорится в сообщении.