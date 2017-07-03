Президент Бразилии всё же решил отправиться на саммит G20

Ранее стало известно, что от визита в Гамбург отказался король Саудовской Аравии.

Президент Бразилии Мишел Темер решил всё же принять участие в саммите G20, который состоится в Гамбурге 7–8 июля. Об этом сообщают бразильские СМИ со ссылкой на заявление администрации. Дата вылета лидера в Германию и причины перемены решения не уточняются.

Напомним, ранее Темер отменил поездку на встречу "Группы двадцати", тогда причины отказа также не уточнялись.

Напомним, что в настоящее время президент Бразилии находится в центре коррупционного скандала. В настоящее время ожидается рассмотрение выдвинутых против него обвинений в коррупции в парламенте.