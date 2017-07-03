Эмир Катара посетит Францию в конце лета

Аль Тани и Макрон во время телефонного разговора обсудили дипломатический кризис между странами Персидского залива.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Францию в конце лета. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном, пишет Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

— Во время телефонного разговора эмир сообщил, что, с учётом сложившейся ситуации, он намерен посетить Францию в конце лета, — говорится в заявлении.

По данным агентства, Макрон и Аль Тани также обсудили дипломатический кризис между странами Персидского залива. Макрон сказал, что "Франция готова предоставить свою помощь".