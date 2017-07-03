Foreign Policy: Тиллерсон заявил, что судьба Асада зависит от России

По словам главы ведомства, приоритетной задачей в Сирии США ставят борьбу с ИГИЛ.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в ходе частного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на прошлой неделе высказал мнение, что судьба президента Сирии Башара Асада зависит от России. Об этом сообщает Foreign Policy.

Как отмечает издание, три месяца назад Тиллерсон считал, что президент САР должен покинуть должность якобы из-за применения Дамаском химического оружия. Актуальная же позиция госсекретаря, согласно мнению автора материала, является признанием политической победы, "которую Сирия одержала при поддержке России и Ирана" в ходе конфликта в стране.

В настоящий момент США в первую очередь сосредоточены на борьбе с ИГИЛ*, заявил госсекретарь.

В Госдепе содержание разговора Тиллерсона и Гутерреша не комментируют.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.