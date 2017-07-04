ICO: Данные полутора миллионов британских пациентов незаконно передали Google

Информация предоставлялась для тестирования системы обнаружения и диагностики острой почечной недостаточности.

Фонд Национальной британской системы здравоохранения NHS предоставил компании DeepMind, принадлежащей Google, данные около 1,6 млн пациентов, нарушив таким образом законодательство Великобритании, считает информационный регулятор ICO. Об этом сообщается на сайте регулятора.

— Наше расследование показало ряд недочётов в том, как обращались с данными. В том числе пациенты не были правильно проинформированы о том, что их данные будут использованы для тестирования, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что информация была предоставлена для тестирования системы обнаружения и диагностики острой почечной недостаточности.