Звезда YouTube Стиви Райан скончалась в возрасте 33 лет

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Звезда YouTube Стиви Райан скончалась в возрасте 33 лет

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Актриса и видеоблогер Стиви Райан. Фото: Instagram/@stevieryan

Девушка прославилась своими пародиями на многих знаменитостей, в том числе на Ким Кардашьян и Джастина Бибера.

Американская актриса и видеоблогер Стиви Райан скончалась на 34-м году жизни, пишет Billboard.

По информации издания, девушка умерла 1 июля в своём доме в Лос-Анджелесе. Сообщается, что она совершила самоубийство.

Райан получила известность своими пародиями на знаменитостей, в том числе на Ким Кардашьян, Эми Уайнхаус и Джастина Бибера. Она также вела комедийное шоу на телеканале VH1.

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