Звезда YouTube Стиви Райан скончалась в возрасте 33 лет

Девушка прославилась своими пародиями на многих знаменитостей, в том числе на Ким Кардашьян и Джастина Бибера.

Американская актриса и видеоблогер Стиви Райан скончалась на 34-м году жизни, пишет Billboard.

По информации издания, девушка умерла 1 июля в своём доме в Лос-Анджелесе. Сообщается, что она совершила самоубийство.

Райан получила известность своими пародиями на знаменитостей, в том числе на Ким Кардашьян, Эми Уайнхаус и Джастина Бибера. Она также вела комедийное шоу на телеканале VH1.