Вступило в силу разрешение покупать алкоголь по паспорту болельщика и правам

В соответствии с документом, до 31 декабря 2018 года посетители магазинов смогут покупать алкогольные напитки по FAN ID.

С 4 июля вступило в силу решение Минпромторга расширить список документов, которые можно предъявить при покупке алкогольной продукции. Теперь продавцы смогут удостовериться в совершеннолетии покупателя благодаря его водительским правам и паспорту болельщика.

До настоящего момента алкоголь можно было приобрести только при наличии паспорта, загранпаспорта, временного удостоверения личности, паспорта моряка, дипломатического, служебного паспорта, удостоверения личности военнослужащего или военного билета, паспорта иностранного гражданина, вида на жительство в России, разрешения на временное проживание в РФ, удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России.