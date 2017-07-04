Британского студента обвиняют в содействии кибератакам на сайты мировых компаний

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Британского студента обвиняют в содействии кибератакам на сайты мировых компаний

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Хакер. Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

По данным полиции, Джек Чэппелл "нанёс ущерб функционированию компьютеров", а также "поощрял или содействовал преступлению и отмыванию денег".

Полиция Великобритании предъявила обвинения 18-летнему студенту в содействии хакерам в кибератаках на сайты мировых компаний. Об этом сообщается на сайте полиции графства Уэст-Мидлендс.

По данным правоохранителей, житель города Стокпорт Джек Чэппелл предоставлял вредоносные программы, которые использовались для атак на миллионы веб-сайтов по всему миру. Возможно, студент участвовал в кибератаках на сайты организаций T-Mobile, Vodafone, O2, BBC, Amazon, Netflix, Virgin Media, а также Национального криминального агентства Великобритании.

Сообщается, что расследование по данному делу проводили региональное подразделение полиции Уэст-Мидлендс по борьбе с киберпреступностью, полиция Израиля, Центр по борьбе с киберпреступностью при полицейской службе Европейского союза и ФБР. Перед судом Чэппелл предстанет 4 июля.

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