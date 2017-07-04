ЦБ выпускает в обращение монеты в честь ЧМ-2018

На четырёх серебряных монетах появятся символы городов, принимающих турнир, а на двух монетах из недрагоценных металлов — изображение кубка.

Во вторник, 4 июля, Банк России выпускает в обращение монеты, посвящённые Чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщается на сайте регулятора, это будут четыре серебряные монеты номиналом три рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в двух исполнениях.

4 июля ЦБ выпускает в обращение монеты, посвящённые проведению ЧМ-2018 Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

На обороте серебряных монет изображён игрок с футбольным мячом и орнамент с достопримечательностями российских городов, которые примут матчи турнира. На первой появится волгоградский монумент "Родина-мать", на второй — Нижегородский кремль, Мемориальная стела Ростова-на-Дону — на третьей. На четвёртой монете, представляющей Самару, — ракета-носитель "Союз". Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук.

— На обороте 25-рублёвой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении имеется рельефное изображение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении, — говорится в сообщении ЦБ.

В общей сложности таких монет будет около 270 тысяч штук.