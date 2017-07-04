Associated Press просит суд отклонить иск Дерипаски о клевете

По мнению юристов агентства, в обращении российского предпринимателя касательно клеветы, содержащейся в материале, такой не содержится.

Агентство Associated Press подало в Федеральный суд в Вашингтоне ходатайство об отклонении иска Олега Дерипаски.

Как следует из материалов суда, AP заявляет, что публикация не содержала "никакой клеветы в отношении Дерипаски". Также, по мнению юристов агентства, российский предприниматель не представил фактов, из-за которых могла бы понадобиться защита в суде. Кроме того, как отмечают представители холдинга, Дерипаску необходимо рассматривать как публичную личность, что требует соответствия "более жёстким правовым стандартам".

Напомним, в материале агентства говорилось о якобы заключённом Дерипаской и экс-главой избирательной кампании Трампа Полом Манафортом контракте на сумму в 10 миллионов долларов, в соответствии с которым должны были "продвигаться интересы правительства Путина". Содержание публикации предприниматель назвал ложью и заявил, что никогда не заключал с Манафортом подобных контрактов.