На Украине смерч поднял в воздух двух детей

Отмечается, что они получили ушибы, но серьёзно не пострадали и сейчас находятся дома.

Во время урагана в Черниговской области Украины смерч поднял и ударил о землю двух детей 2004 и 2008 года рождения. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу посёлка, где произошло ЧП.

— Это произошло на окраине посёлка. Сильный ветер или смерч поднял над землёй двух детей 2004 и 2008 года рождения и бросил на землю. Им оказали медицинскую помощь (у детей ушибы), сейчас они уже дома, — рассказала Ольга Романченко.

Отмечается, что от дождя, гроз и сильного ветра пострадало несколько населённых пунктов области. В посёлках срывало крыши с домов, валило деревья, обрывало ЛЭП, град побил урожай.