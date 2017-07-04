Певец Эд Ширан отказался от "Твиттера" из-за троллей

Музыкант признался, что огромное количество негативных комментариев сводило его с ума.

Британский музыкант Эд Ширан больше не будет ничего писать в "Твиттере" из-за интернет-троллей. Об этом певец сообщил The Sun.

— Я действительно полностью отказался от "Твиттера". Я не могу это читать. Я захожу в "Твиттер", а там ничего, кроме людей, пишущих гадости. "Твиттер" — платформа для этого. Один твит разрушает ваш день, — прокомментировал музыкант.

Как отмечает издание, все посты Ширана в "Инстаграме" теперь будут автоматически публиковаться в "Твиттере", однако сам певец писать в нём ничего не будет.