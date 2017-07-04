Гройсман заявил о необходимости системного изменения Конституции Украины

По словам украинского премьера, в стране необходимо избавиться от дуализма власти.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что страна нуждается в системном изменении конституции и избавлении от дуализма власти, результатом которого всегда являются конфликты. Такое мнение глава кабмина выразил в эфире ICTV.

— Нам нужно системное изменение Конституции Украины и нужно забрать дуализм власти. Должна быть чёткая ответственность: за что отвечает правительство, за что отвечает президент. Таким образом всё должно быть урегулировано, в тех странах, где это урегулировано, система работает безупречно, где есть дуализм — всегда есть конфликты, — сказал премьер.

Последним внести изменения в конституцию страны предложил президент Пётр Порошенко. Инициатива касается децентрализации власти в стране.