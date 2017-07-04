Хоккейный матч в США длился более десяти дней

Каждый час на арене Harbour Sabre, где встречались спортсмены, происходила десятиминутная заливка льда.

Хоккеисты из американского Баффало установили рекорд по продолжительности матча. Как передаёт Associated Press, игра между "Синими" и "Красными" длилась более десяти дней и завершилась со счётом 1725:1697.

Команды играли четырёхчасовыми сменами по семь человек: пять полевых игроков, один вратарь и один запасной. Согласно правилам, производить замены в командах после начала игры запрещалось. В течение всего времени хоккеисты ни на минуту не покидали территорию арены: специально для этого для спортсменов оборудовали спальни.

— Я не знаю, что сказать сейчас. Я очень устал. Мы все устали, — цитирует AP слова участника встречи Аллана Дэвиса.

Сообщается, что по итогам матча было собрано около $1,2 млн, которые пойдут на борьбу с раком.

Отметим, что ранее самым длительным признан хоккейный матч, сыгранный в Канаде в феврале 2015 года. Он продолжался 250 часов, три минуты и 20 секунд.