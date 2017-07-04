Чилийские болельщики устроили танцы в поезде по пути в Москву

Сборная Чили уступила Германии в финале Кубка конфедераций, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Чилийские болельщики по пути из Санкт-Петербурга, где их команда уступила в финале Кубка конфедераций сборной Германии, устроили танцы прямо в поезде.

В вагоне-ресторане поезда Петербург — Москва жители южноамериканской страны решили показать свои традиционные танцы и ещё раз напомнить всем кричалки, которыми они поддерживали чилийских футболистов.

После некоторые даже решились подойти к полицейским, наблюдавшим за этим действом, пожать им руки и даже обнять.

Отметим, что болельщики сборной Чили на прошедшем Кубке конфедераций стали одними из самых весёлых и заметных. Многие россияне с удовольствием фотографировались с ними перед матчами и учили чилийские кричалки.