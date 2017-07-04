Подросток сделал "туалетное селфи" с Трампом в гольф-клубе

Выпускник на снимке появился в бейсболке с фамилией президента США и подписал фото предвыборным лозунгом республиканца.

Американскому выпускнику Эндрю Хормеру навсегда запомнится поход в туалет гольф-клуба Дональда Трампа в Нью-Джерси — ведь в уборной он столкнулся с самим президентом США, пишет Daily Mail.

Молодой человек, естественно, не упустил возможности сфотографироваться с республиканцем. На изображении оба любителя гольфа, одетые в белые поло, показывают большой палец и радостно улыбаются.

— Делая Америку вновь великой, — подписал фото выпускник.

Как сообщается, памятная для молодого человека встреча произошла в минувшие выходные.