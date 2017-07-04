Захарова нашла свидетельство начала информационной кампании против Дамаска

Ранее ряд оппозиционных ресурсов сообщил о якобы применении хлора правительственными войсками Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявление боевиков о якобы применении армией Сирии хлора является ещё одним свидетельством начала информационной кампании против Дамаска.

— "Химическое шоу" набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало "химической атаки" и её осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык — именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы, — написала дипломат в "Фейсбуке".

И, по мнению Захаровой, это "только прелюдия".

Напомним, ранее ряд ресурсов сообщил о якобы применении правительственными войсками Сирии хлора под Дамаском. Командование сирийской армии опровергло это заявление, назвав его сфабрикованным и беспочвенным.