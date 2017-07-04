Пару, оставившую детей одних ради похода на бой Хорна и Пакьяо, ждёт суд

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Пару, оставившую детей одних ради похода на бой Хорна и Пакьяо, ждёт суд

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Мэнни Пакьяо и Джефф Хорн. Фото: © via REUTERS

Полиция обнаружила 11-летнего ребёнка и двухлетнего малыша дома одних, когда оказалась в их районе в связи с утечкой газа в одном из домов.

В Брисбене семейная пара оставила своих детей дома одних, чтобы пойти на поединок австралийского боксер Джеффа Хорна и филиппинского спортсмена Мэнни Пакьяо, сообщает Daily Mail.

Бой определял чемпиона в полусредней весовой категории по версии WBO.

О произошедшем стало известно только потому, что полиция находилась в тот момент в районе, где живёт семья. После этого правоохранители связались с родителями, поэтому поединок им всё-таки пришлось пропустить. В июле пара предстанет перед судом.

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