Президент Бразилии назвал обвинения против него "слабыми"

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что обвинения в коррупции, выдвинутые против него, — "слабые". Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на местные СМИ.
— Обвинения слабы и непоследовательны, — приводит Reuters слова Темера.
Кроме того, бразильский лидер выразил уверенность в том, что палата конгресса проголосует за отмену судебного процесса против него.
Ранее Лайф сообщал, что Темер находится под следствием по свидетельским показаниям со стороны крупного бизнесмена, совладельца холдинга J&F Жоэсли Батисту. Сам президент отрицает любые нарушения и настаивает, что не уйдёт в отставку. Он также заявлял о намерении подать в суд на Батисту за клевету.
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