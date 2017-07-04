Президент Бразилии назвал обвинения против него "слабыми"

Ранее обвинения в коррупции против Темера были направлены в нижнюю палату конгресса.

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что обвинения в коррупции, выдвинутые против него, — "слабые". Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на местные СМИ.

— Обвинения слабы и непоследовательны, — приводит Reuters слова Темера.

Кроме того, бразильский лидер выразил уверенность в том, что палата конгресса проголосует за отмену судебного процесса против него.

Ранее Лайф сообщал, что Темер находится под следствием по свидетельским показаниям со стороны крупного бизнесмена, совладельца холдинга J&F Жоэсли Батисту. Сам президент отрицает любые нарушения и настаивает, что не уйдёт в отставку. Он также заявлял о намерении подать в суд на Батисту за клевету.