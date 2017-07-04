Противники Трампа раскритиковали девушку, отмывшую его звезду на Аллее славы

Фотографию процесса студентка выложила в "Твиттер" и подписала: "Ничего кроме уважения к моему президенту". После этого на неё посыпались оскорбления.

Маккена Гринуальд, отчистившая звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Лос-Анджелесе, столкнулась с критикой и обвинениями со стороны противников президента США.

— Думаю, что обеим сторонам стоит проявлять больше уважения. Я была просто шокирована тем, какое было проявлено по отношению ко мне неуважение, как мне грубили всего лишь за то, что я отмыла [звезду] президента, который занимает в нашей стране самый высокий пост, — рассказала девушка Fox News.

По словам Маккены, она решила оттереть влажной салфеткой памятный знак от оскорбительных надписей, когда проходила мимо. При этом студентка удивилась, что этого никто не сделал раньше.

Фотографию процесса она выложила в "Твиттер" и подписала: "Ничего кроме уважения к моему президенту". После этого на неё и посыпались оскорбления. Однако сын Дональда Трампа Эрик поблагодарил девушку за поступок.

Напомним, звезде Трампа на Аллее славы от недоброжелателей политика достаётся постоянно: её разбивали киркой, расписывали нецензурными словами и даже устанавливали рядом с ней унитаз.