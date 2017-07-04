Госдума собирается приоткрыть границу для должников

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Госдума собирается приоткрыть границу для должников

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Четвёртого июля думский комитет по госстроительству планирует утвердить поправки ко второму чтению.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству подготовил поправки в закон "Об исполнительном производстве", согласно которым минимальный порог задолженности для запрета на выезд за границу увеличится в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил член комитета Зариф Байгускаров.

По словам депутата, порог увеличивается временно.

В Госдуме собираются увеличить минимальный порог задолженности для запрета на выезд за границу — с 10 до 30 тысяч рублей

В частности, поправки коснутся долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе. Нововведение не затронет "социально значимых" долгов — по алиментам, возмещению вреда, причинённого здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причинённого имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог останется прежним — десять тысяч рублей.

Ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Сообщается, что уже 1 октября поправки должны вступить в силу.

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