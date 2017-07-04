SpaceX снова отложила старт ракеты Falcon 9 со спутником Intelsat

Спутник Intelsat 35e будет передавать сигналы над Южной и Северной Америкой, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой.

SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутником Intelsat 35e. Это произошло по техническим причинам за девять секунд до старта.

Накануне запуск уже отменяли, в компании также объяснили это техническими проблемами. Новая дата пока не сообщается, новая попытка старта возможна через 24 часа.

Falcon 9 должна была вывести на орбиту коммуникационный спутник Intelsat 35e, который будет передавать сигналы над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой.