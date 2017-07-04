Xinhua: Путин и Си Цзиньпин обсудили Корейский полуостров и Сирию

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Xinhua: Путин и Си Цзиньпин обсудили Корейский полуостров и Сирию

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ©РИА Новости/Cергей Гунеев 

Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество для разрешения ситуации на Корейском полуострове.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в понедельник обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также урегулирование конфликта в Сирии, сообщает Xinhua.

По данным агентства, главы государств условились продолжать сотрудничество для разрешения ситуации на Корейском полуострове, а также "подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путём диалога и переговоров".

Напомним, председатель КНР находится с двухдневным визитом в РФ. В ходе посещения планируется подписать около 40 двусторонних документов, в числе которых — соглашение о создании в Китае телеканала культурно-просветительской направленности "Катюша". Кроме того, по итогам визита Путин вручит Си Цзиньпину Орден Святого апостола Андрея Первозванного 1-й степени.

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