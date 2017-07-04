Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

Отмечается, что об инциденте было немедленно доложено премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Запущенная КНДР ракета упала в море в исключительной экономической зоне Японии, полёт снаряда продолжался 40 минут. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

По его словам, данных о повреждениях на воздушных или морских судах в этом районе нет.

Кроме того, президент Южной Кореи созвал экстренное заседание национального совета безопасности, оно начнётся около 11:30 по местному времени. На заседании будет обсуждаться готовность Республики Корея к защите от провокаций Севера.

Напомним, снаряд был запущен с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем, запуск был осуществлён около 9:40 по местному времени.