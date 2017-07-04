Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

Запущенная КНДР ракета упала в море в исключительной экономической зоне Японии, полёт снаряда продолжался 40 минут. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
По его словам, данных о повреждениях на воздушных или морских судах в этом районе нет.
Кроме того, президент Южной Кореи созвал экстренное заседание национального совета безопасности, оно начнётся около 11:30 по местному времени. На заседании будет обсуждаться готовность Республики Корея к защите от провокаций Севера.
Напомним, снаряд был запущен с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем, запуск был осуществлён около 9:40 по местному времени.
- Популярные
- По времени