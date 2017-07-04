Примкнувшая к ИГИЛ британка хочет вернуться на родину из Ракки

В настоящий момент уроженка графства Кент Салли Джонс находится в международном розыске.

Вступившая в террористическую группировку ИГИЛ* британка Салли Джонс хочет вернуться на родину, однако боевики не отпускают её. Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщила подруга Джонс.

— Она плакала и хотела вернуться в Британию, но ИГИЛ не позволяет ей, так как теперь она жена военного, — сказала девушка.

Ранее Лайф сообщал, что Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, приняла ислам и уехала в Сирию, где вместе с возлюбленным иммигрантом Джунаидом Хусейном примкнула к террористам. В Ракку Джонс увезла своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.