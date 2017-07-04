Абэ намерен попросить Китай и РФ играть "более конструктивную роль" по КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе саммита G20 намерен попросить Китай и Россию "играть более конструктивную роль" в вопросе КНДР. Такое намерение глава кабмина выразил после очередного ракетного запуска Пхеньяна.
— Я намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, чтобы они играли более конструктивную роль [в отношении КНДР], — сказал Абэ.
Также в рамках саммита "Большой двадцатки" премьер планирует провести трёхстороннюю встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга также назвал провокацией очередной ракетный запуск КНДР и подчеркнул, что действия Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза ООН, представляя серьёзную опасность для воздушных и морских судов.
— Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР, заявляет Северной Корее решительный протест и выражает жёсткое осуждение, — сказал Суга.
Напомним, ракета КНДР, запущенная с территории у границы с Китаем, упала в исключительной экономической зоне Японии.
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