Абэ намерен попросить Китай и РФ играть "более конструктивную роль" по КНДР

По словам японского премьера, последний ракетный запуск КНДР "явно демонстрирует" рост угрозы северокорейской ракетно-ядерной программы.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе саммита G20 намерен попросить Китай и Россию "играть более конструктивную роль" в вопросе КНДР. Такое намерение глава кабмина выразил после очередного ракетного запуска Пхеньяна.

— Я намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, чтобы они играли более конструктивную роль [в отношении КНДР], — сказал Абэ.

Также в рамках саммита "Большой двадцатки" премьер планирует провести трёхстороннюю встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга также назвал провокацией очередной ракетный запуск КНДР и подчеркнул, что действия Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза ООН, представляя серьёзную опасность для воздушных и морских судов.

— Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР, заявляет Северной Корее решительный протест и выражает жёсткое осуждение, — сказал Суга.

Напомним, ракета КНДР, запущенная с территории у границы с Китаем, упала в исключительной экономической зоне Японии.