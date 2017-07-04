Президент Интерпола предупредил об угрозах от высоких технологий

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Президент Интерпола предупредил об угрозах от высоких технологий

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Президент Интерпола Мэн Хунвэй заявил, что наряду с технологической революцией в настоящее время происходят глобальные изменения в плане совершения преступлений, в том числе террористической направленности.

— В будущем будет наблюдаться рост угроз, которые возникают по мере развития высоких технологий, социальных платформ и прочего, — отметил Хунвэй на открытии международной конференции Интерпола в Сингапуре.

Он призвал все страны объединить усилия перед лицом "новейших угроз", так как "ни одно государство самостоятельно не может справиться с подобным злом".

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