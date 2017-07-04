Курдские отряды прорвались в старый город Ракки

С 2013 года город находится под контролем ИГИЛ и является неофициальной "столицей" группировки.

"Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке коалиции США прорвали оборону боевиков ИГИЛ* и вошли в историческую часть города Ракка. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление коалиции.

В сообщении говорится, что силы коалиции пробили бреши в старинной стене, окружающей эту часть Ракки, чтобы помочь SDF прорвать оборону террористов.

Напомним, Ракка — город на севере Сирии, с 2013 года он находится под контролем ИГИЛ и является его неофициальной "столицей".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.