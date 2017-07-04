WSJ: Нефтяные гиганты обеспокоены возможным ужесточением санкций против РФ

Согласно данным издания, негативная позиция крупнейших нефтяных компаний по законопроекту может затруднить его принятие.

Крупнейшие нефтяные гиганты, среди которых корпорации Exxon Mobil и Chevron, серьёзно озабочены законопроектом, который ужесточает антироссийские санкции. Представители корпораций поясняют, что его принятие может означать остановку ряда проектов по всему миру с участием РФ. По данным газеты Wall Street Journal, позиция нефтяных гигантов может повлиять на решение Сената и утверждение этого документа в целом.

Речь может идти о двух проектах Exxon Mobil — в бассейне Permian в американском штате Нью-Мексико и в канадской провинции Альберта, — в которых Россия имеет доли.

— Это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Утверждение законопроекта может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России, — приводит издание слова исполнительного директора Американского института нефти Джека Джерарда.

Законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ и Ирана в настоящий момент не утверждён в палате представителей США. Он попадёт на стол американского президента только в случае одобрения обеих палат конгресса.