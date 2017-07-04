Мексиканский художник Хосе Луис Куэвас скончался в возрасте 83 лет

Мексиканский скульптор и живописец Хосе Луис Куэвас скончался в Мехико на 84-м году жизни. Об этом президент Мексики Энрике Пенья Ньето написал в своём "Твиттере".
Mi más sentido pésame a familiares, amigos y a la comunidad cultural por el fallecimiento de José Luis Cuevas.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 4 июля 2017 г.
— Глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и культурному сообществу в связи со смертью Хосе Луиса Куэваса. Его всегда будут помнить как синоним свободы, творчества и универсальности, — говорится в сообщении.
По информации агентства Reuters, работы Куэваса были представлены во многих городах России, Франции, США и других стран. В июле 1992 года в центре мексиканской столицы открылся музей, посвящённый творчеству художника и современному искусству Латинской Америки.
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