Мексиканский художник Хосе Луис Куэвас скончался в возрасте 83 лет

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Мексиканский художник Хосе Луис Куэвас скончался в возрасте 83 лет

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Художник Хосе Луис Куэвас. Фото: © REUTERS/Tomas Bravo

Президент страны Энрике Пенья Ньето назвал Куэваса "синонимом свободы, творчества и универсальности".

Мексиканский скульптор и живописец Хосе Луис Куэвас скончался в Мехико на 84-м году жизни. Об этом президент Мексики Энрике Пенья Ньето написал в своём "Твиттере".

— Глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и культурному сообществу в связи со смертью Хосе Луиса Куэваса. Его всегда будут помнить как синоним свободы, творчества и универсальности, — говорится в сообщении.

По информации агентства Reuters, работы Куэваса были представлены во многих городах России, Франции, США и других стран. В июле 1992 года в центре мексиканской столицы открылся музей, посвящённый творчеству художника и современному искусству Латинской Америки.

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