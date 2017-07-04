В Австралии семейная пара встретила рядом со своей фермой кенгуру-альбиноса

По словам Джаннет и Тревора де Лендграффтов, они еле-еле успели сфотографировать одного из животных.

В Австралии семейная пара увидела рядом со своей фермой редко встречающегося кенгуру-альбиноса, сообщает ABC.

— Мы возвращались из города, когда навстречу нам выпрыгнули два кенгуру — серый и белый. У нас можно увидеть много чёрных кроликов и подобные вещи, но я никогда не видел белого кенгуру, — рассказал Тревор.

При этом, по словам специалистов, такое явление среди сумчатых — совершенно не редкость — примерно в 50 тыс. из 100 тыс. случаев. Как отметил глава исследовательского отдела Australian Museum, то, что паре удалось сфотографировать животное, вызывает больше удивления.