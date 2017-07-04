В Австралии семейная пара встретила рядом со своей фермой кенгуру-альбиноса

В Австралии семейная пара увидела рядом со своей фермой редко встречающегося кенгуру-альбиноса, сообщает ABC.
— Мы возвращались из города, когда навстречу нам выпрыгнули два кенгуру — серый и белый. У нас можно увидеть много чёрных кроликов и подобные вещи, но я никогда не видел белого кенгуру, — рассказал Тревор.
При этом, по словам специалистов, такое явление среди сумчатых — совершенно не редкость — примерно в 50 тыс. из 100 тыс. случаев. Как отметил глава исследовательского отдела Australian Museum, то, что паре удалось сфотографировать животное, вызывает больше удивления.
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