Гройсман высказался о возможном втором сроке Порошенко

Читайте также

Гройсман высказался о возможном втором сроке Порошенко

15

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ICTV прокомментировал тему возможности второго президентского срока Петра Порошенко. Он также добавил, что поддерживает президента.

— Я считаю, что президент определится с тем, когда он заявит о том, что он идёт на второй срок. На самом деле я думаю, что для каждого нормального человека второй срок, первый срок — это не самоцель. Это инструмент, — сказал он.

Он также признался, что всегда поддержит Порошенко, в том числе в момент принятия важного решения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!