Гройсман высказался о возможном втором сроке Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ICTV прокомментировал тему возможности второго президентского срока Петра Порошенко. Он также добавил, что поддерживает президента.

— Я считаю, что президент определится с тем, когда он заявит о том, что он идёт на второй срок. На самом деле я думаю, что для каждого нормального человека второй срок, первый срок — это не самоцель. Это инструмент, — сказал он.

Он также признался, что всегда поддержит Порошенко, в том числе в момент принятия важного решения.