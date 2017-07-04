Художники из Москвы расписали часовню в части батальона Захара Прилепина в ДНР

Художники из Москвы начали работу над фреской в часовне расположения батальона Захара Прилепина. Образ Христа и святых они решили поместить на полуразрушенной стене со следами от пуль.

— Это Спаситель, святой Георгий и святой Димитрий. Пули на стене — это уже история, символично, что они на фигуре Христа, — говорит художник Антон Беликов.

На первую часть работы — основную композицию — у ребят уйдёт около недели. Как рассказал Захар Прилепин, художники сами проявили инициативу и предложили расписать стены часовни.

— Художники сами проявили инициативу, для нас это было радостно, потому что у нас была организована своими силами небольшая часовня, потому что многие ребята верующие. У нас психологов нет, мы по старинке — молитвой спасаемся. Они совершенно безвозмездно работают, — рассказал Захар Прилепин.

Он добавил, что у батальона есть планы создать и полноценную церковь.

— Для этого нужен освящённый алтарь, и мы попробуем испросить разрешения у епископа. Это будет первое подразделение в ДНР, у которого будет своя церковь.