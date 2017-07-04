Тулеев продолжит реабилитацию в Москве по личной инициативе Скворцовой

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Тулеев продолжит реабилитацию в Москве по личной инициативе Скворцовой

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Аман Тулеев. Фото: © РИА Новости/Михаил Клементьев

Ранее глава Кемеровской области продлил начавшийся 22 мая отпуск из-за операции на позвоночнике.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает реабилитацию после операции на позвоночнике в одной из московских клиник, куда он прибыл по инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Об этом РИА "Новости" сообщает со ссылкой на региональную администрацию.

— На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Аман Тулеев продолжит реабилитацию в специализированной московской клинике, — говорится в сообщении.

По данным агентства, все запланированные мероприятия по реабилитации губернатора были выполнены по графику. Врачи отметили дисциплинированность пациента: каждое предписание специалистов Тулеев выполняет предельно внимательно.

Сообщается, что реабилитация губернатора Кемеровской области проходит под личным контролем главы Минздрава.

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