Тулеев продолжит реабилитацию в Москве по личной инициативе Скворцовой

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает реабилитацию после операции на позвоночнике в одной из московских клиник, куда он прибыл по инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Об этом РИА "Новости" сообщает со ссылкой на региональную администрацию.
— На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Аман Тулеев продолжит реабилитацию в специализированной московской клинике, — говорится в сообщении.
По данным агентства, все запланированные мероприятия по реабилитации губернатора были выполнены по графику. Врачи отметили дисциплинированность пациента: каждое предписание специалистов Тулеев выполняет предельно внимательно.
Сообщается, что реабилитация губернатора Кемеровской области проходит под личным контролем главы Минздрава.
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