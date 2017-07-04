Спасатели нашли тело седьмого погибшего на озере в Челябинской области

На борту опрокинувшейся лодки находился мужчина со своими детьми и детьми родственников.

Тело седьмого утонувшего в озере Чесменского района в Челябинской области подняли на поверхность. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

— По информации на 9:15 по местному времени (7:15 мск), поисково-спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области завершаются. Найден последний погибший, который до сегодняшнего утра считался пропавшим без вести. Его тело поднято на поверхность, — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, металлическая лодка с семью пассажирами опрокинулась на водоёме в Чесменском районе 2 июля. В МЧС сообщили, что лодка перевернулась из-за перегруза. Кроме того, никто из находящихся в ней пассажиров не надел спасательный жилет.