В Красноярске три человека скончались от отравления неизвестным спиртом

В Красноярске трое местных жителей скончались от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
— Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Ещё трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что тела были обнаружены на территории гаражного комплекса в Советском районе Красноярска.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
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