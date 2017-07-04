В Красноярске три человека скончались от отравления неизвестным спиртом

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, их тела были обнаружены на территории гаражного комплекса.

В Красноярске трое местных жителей скончались от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

— Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Ещё трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что тела были обнаружены на территории гаражного комплекса в Советском районе Красноярска.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.