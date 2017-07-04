Пассажирский автобус попал в ДТП в Дагестане, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня утром вблизи города Кизляр на 299-м км трассы Р-215 Астрахань — Махачкала.

Рейсовый автобус "Икарус", следующий маршрутом Махачкала — Черкесск, вылетел с дороги в кювет. Предположительно, причиной ДТП стала плохая видимость из-за тумана. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла сегодня утром вблизи города Кизляр на 299-м км трассы Р-215 Астрахань — Махачкала.

В результате ДТП пострадала одна женщина: с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами она была госпитализирована. Также в больницу были доставлены 17 пассажиров, но после медицинского осмотра отпущены врачами на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находился 51 человек.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.