Более 350 детей вывезли из лагеря в Кемеровской области из-за плохой воды

Проведённая специалистами экспертиза показала, что в воде превышено содержание сероводорода.

Более 350 детей вывезли из оздоровительного лагеря в Кемеровской области из-за непригодной питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в детском лагере обнаружили сотрудники Роспотребнадзора. Экспертиза показала, что вода небезопасна для употребления, поскольку в ней превышено содержание сероводорода.

В настоящее время здание лагеря опечатано, 358 детей в срочном порядке на специальном автобусе вывезены по домам.