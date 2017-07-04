Более 350 детей вывезли из лагеря в Кемеровской области из-за плохой воды

Более 350 детей вывезли из оздоровительного лагеря в Кемеровской области из-за непригодной питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.
Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в детском лагере обнаружили сотрудники Роспотребнадзора. Экспертиза показала, что вода небезопасна для употребления, поскольку в ней превышено содержание сероводорода.
В настоящее время здание лагеря опечатано, 358 детей в срочном порядке на специальном автобусе вывезены по домам.
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