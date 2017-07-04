Новый Audi A8 оснастят массажёром для ног

У пассажиров флагмана немецкого автоконцерна будет возможность и отрегулировать интенсивность.

В новом седане Audi A8 появится новая функция, которая сможет сделать пассажирам массаж ног. Устройство будет находиться на спинке переднего сиденья. Для того чтобы получить массаж, необходимо нажать на дисплей и поставить ноги в специальную секцию.

Кроме того, пассажир также сможет настроить и интенсивность массажа. Есть как минимум две функции.

Стоит отметить, что презентация седана Audi A8 следующего поколения состоится 11 июля в Испании. При этом немецкий автоконцерн пока держит в секрете технические подробности об иномарке. Известно только то, что у флагмана будет гибридная силовая установка.