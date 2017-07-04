В понедельник в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков

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В понедельник в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным синоптиков, дожди продолжатся и сегодня, 4 июля, но будут кратковременными.

Чуть более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщили в погодном центре ФОБОС.

Так, за вчерашний день в столице выпало 19 миллиметров осадков. Отметим, что их норма для Москвы в июле составляет 94 миллиметра.

По данным синоптиков, дожди продолжатся и сегодня, но будут кратковременными.

Напомним, накануне жителям столицы снова пришлось добираться на работу под ливнями. Однако позже синоптики заявили, что лето всё-таки придёт в Москву в середине июля.

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