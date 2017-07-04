МГБ ЛНР: Украинская ДРГ планировала теракт против миссии ОБСЕ в Луганске

Террористическая атака была предотвращена при помощи спецслужб Луганской Народной Республики.

Спецслужбы ЛНР предотвратили теракт, который украинская диверсионно-разведывательная группа намеревалась совершить против наблюдателей миссии ОБСЕ в Луганске. Об этом сообщил министр госбезопасности республики Леонид Пасечник.

— Объектом их (спецслужб Украины. — Прим. ред.) заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ, — отметил Пасечник.

По его словам, в составе диверсионно-разведывательной группы было два человека. В их задачу входила "ликвидация международных наблюдателей".