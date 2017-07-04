Китайские археологи обнаружили останки людей-великанов

По данным портала "Чжунго синьвэньван", рост древних местных жителей превышал 1,9 метра.

Китайские археологи обнаружили останки "гигантских" людей, живших примерно пять тыс. лет назад. Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", их рост превышал 1,9 метра.

Исследователи полагают, что извлечённые из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, которые населяли бассейн реки Хуанхэ.

По данным археологов, при жизни великаны были ещё выше. Такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ.

Учёные сделали вывод, что древнее население жило в комфортных условиях. Об этом свидетельствует структура жилищ того времени, где были обособленные спальни и другие специализированные помещения.

Отметим, что находка была сделана в ходе раскопок, которые продолжаются в районе города Цзинань с прошлого года. Учёным уже удалось обнаружить развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям.