Китайские археологи обнаружили останки людей-великанов

Китайские археологи обнаружили останки "гигантских" людей, живших примерно пять тыс. лет назад. Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", их рост превышал 1,9 метра.
Исследователи полагают, что извлечённые из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, которые населяли бассейн реки Хуанхэ.
По данным археологов, при жизни великаны были ещё выше. Такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ.
Учёные сделали вывод, что древнее население жило в комфортных условиях. Об этом свидетельствует структура жилищ того времени, где были обособленные спальни и другие специализированные помещения.
Отметим, что находка была сделана в ходе раскопок, которые продолжаются в районе города Цзинань с прошлого года. Учёным уже удалось обнаружить развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям.
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