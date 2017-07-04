Путин вручил Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Китайский лидер был удостоен награды за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами РФ и КНР.

Отметим, что Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая госнаграда России. Его вручают за исключительные заслуги, которые способствуют процветанию, величию и славе страны.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне. Вместе с Путиным они подписали около 40 документов. Однако полноформатный официальный визит китайского лидера в российскую столицу начнётся сегодня, 4 июля.