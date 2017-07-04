В МВД Украины заявили, что недопуск артистов из РФ "очищает воздух от гадости"

1 и 2 июля в страну не пустили сразу нескольких исполнителей, в том числе Дельфина, Найка Борзова и Бьянку.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк поддержал запрет на въезд для российских артистов и заявил, что является сторонником жёстких мер. Об этом он сказал в эфире телеканала "112".

— Я думаю, чем более жёстко будет действовать СБУ в контексте запрета въезда тех российских певцов, которые посещали аннексированный Крым, незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от этой российской гадости. Я вообще сторонник достаточно жёстких методов по обеспечению безопасности нашего государства, в том числе через российских музыкантов, — пояснил Шкиряк.

По его словам, в стране хватает своих исполнителей.

— Я сейчас с радостью езжу в машине и слушаю украинские станции, где практически не звучит русский контент. Это даёт возможность и нам развиваться и, слава богу, не уничтожать мозг наших детей, — добавил замглавы МВД Украины.

Напомним, 2 июля вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что СБУ не пропустила на Украину семь певцов из России за два дня. В частности, Бьянка собиралась выступить в Одессе, а Дельфин и Найк Борзов — в Киеве.