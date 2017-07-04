Украинский боксёр-чемпион попал в реанимацию после ДТП в США

На трассе в Малибу "хонда" спортсмена вылетела в кювет и ударилась о заграждение.

Украинский боксёр Иван Редкач, выступающий в лёгком весе, госпитализирован в США после жуткой аварии. Об это сообщает издание Xsport. По предварительным данным, спортсмен на своей машине возвращался домой после ужина в одном из ресторанов в Малибу, но на одном из участков дороги не справился с управлением, и его "хонда" вылетела в кювет и врезалась в заграждение.

Мощный удар пришёлся как раз на водительскую сторону. Спортсмена в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в госпиталь Cedars-Sinai Medical Center. Он находится в реанимации.

Информацию об обстоятельствах и возможных причинах ДТП сейчас выясняют полицейские.

Отметим, Иван Редкач является действующим чемпионом USBA (United States Boxing Association) в лёгком весе (до 61,2 кг). На американском ринге известен как Ivan 'The Terrible' Redkach.