Почти 60 московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций — 2017

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что стоимость номеров в среднем выросла на 20–30 процентов.

Несколько десятков гостиниц Москвы перед Кубком конфедераций — 2017 попались на завышении цен на номера. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Уточняется, что всего нарушения были выявлены в 57 гостиницах, где цены завысили в среднем на 20–30%.

Отметим, что с 18 мая по 2 августа номера экономкласса в российской столице не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, номера однозвёздочных гостиниц — 6570 рублей, трёхзвёздочных — 10 750 рублей.

В пресс-службе мэрии отметили, что администрация гостиниц, завышающих цены, будет оштрафована по статье КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования".