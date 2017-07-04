В парке Победы Архангельска нашли пушку времён ВОВ, заражённую радиацией

Зенитная установка простояла в парке с 2013 года и всё это время была любимым детским аттракционом. Делом заинтересовались следователи.

В парке Победы в Архангельске нашли заражённую радиацией зенитную пушку С-60 времён Великой Отечественной войны. Местный житель провёл замеры, прибор показал мощность гамма-фона более 46.99 мкЗв/час при норме 0.30, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, зенитка простояла в парке с 2013 года и всё это время была любимым детским аттракционом.

В настоящее время сотрудники МЧС спешно перевезли установку на склад.

Заражённой зенитной пушкой заинтересовались следователи. СУ СК РФ по Архангельской области проверит информацию о радиации и установит обстоятельства произошедшего.