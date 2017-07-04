"Это было волшебно". Тёрнер призналась, что узнала о сексе из "Игры престолов"

По словам 21-летней актрисы, сериал стал для неё настоящим "секс-образованием". Впервые она прочитала сценарий саги, когда ей было 13 лет.

Британская актриса Софи Тёрнер, прославившаяся ролью Сансы Старк в культовой саге "Игра престолов", рассказала, что узнала о сексе из сценария сериала. 21-летняя актриса призналась, что съёмки стали для неё настоящим "секс-образованием".

— Мне было 13 лет, когда я впервые прочитала сценарий "Игры престолов". В него были включены и очень откровенные сцены. Например, об оральном сексе я узнала впервые именно оттуда. И я подумала: "Ого, люди делают такое? Это волшебно!", — рассказала актриса.

Ранее Софи ответила на вопросы западных СМИ о скандальной сцене изнасилования с её участием, которая вызвала множество обсуждений среди поклонников шоу. По мнению актрисы, тема сексуального насилия не должна быть табуирована в обществе — её обязательно нужно поднимать.

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези. Премьера первого сезона в США состоялась ещё в 2011 году, с тех пор свет увидели уже шесть сезонов саги. В июле ожидается выход седьмого сезона.